Профсоюзы выйдут на многотысячный митинг против повышения пенсионного возраста

В ближайшую субботу, 22 сентября, в Екатеринбурге пройдет профсоюзный митинг против повышения пенсионного возраста.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФПСО, митинг начнется в 12:00 на площади Советской Армии, возле памятника «Черный тюльпан».

«Профсоюзы настаивают на «пакетном» рассмотрении проблемы с учетом всех рисков для работников и пенсионеров. В профсоюзной акции протеста, по предварительным оценкам, примут участие до 5 тыс. человек, представляющих разные предприятия и разные муниципальные образования региона», – заявили в организации.

Между тем «левые» уже назвали профсоюзный митинг «фальшивым». «На предложение Левого фронта выступить на этом митинге против повышения пенсионного возраста Левый фронт получил от заместителя руководителя ФПСО Алексея Киселева категорический отказ. Опять власти пытаются сделать всё, чтобы запутать народ, обмануть, помешать принять участие в настоящих, а не фиктивных акциях протеста», – сообщает «Левый фронт».

Напомним, в июле, во время чемпионата мира по футболу, в столице Урала проводить многочисленные акции было запрещено. Зато они проходили в других городах региона – в Североуральске, Качканаре, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Верхней Салде и других городах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.09.18

В Екатеринбурге еще несколько учеников элитной гимназии слегли с менингитом. / В Екатеринбурге с тайным визитом побывал викарий украинской церкви – навещал непризнанное РПЦ место захоронения останков Романовых. / В Первоуральске прошел фестиваль, одобренный Ильичом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»