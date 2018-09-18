Коммунисты и профсоюзы поведут народ на митинг в одно время, но в разные места

Свердловские коммунисты зовут горожан на митинг против пенсионной реформы. Акция назначена на субботу, 22 сентября.

Как сообщил в соцсети персек свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, коммунисты будут рады видеть всех 22 сентября в 12:00 в сквере на улице Большакова у КРК «Уралец» (ул. 8 Марта – Большакова). «Заявка была на площадь 1905 года, но правительство области ожидаемо отказало», – добавил он.

Ранее о проведении митинга в тот же день и на ту же тему заявили в Федерации профсоюзов Свердловской области, митинг начнется в 12:00 на площади Советской Армии, возле памятника «Черный тюльпан».

Между тем «левые» уже назвали профсоюзный митинг «фальшивым». «Опять власти пытаются сделать всё, чтобы запутать народ, обмануть, помешать принять участие в настоящих, а не фиктивных акциях протеста», – сообщает «Левый фронт».

Екатеринбург, служба информации

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