Коммунисты и профсоюзы провели очередные митинги против пенсионной реформы – протестующих все меньше

В Екатеринбурге прошел очередной митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. Противники собрались в сквере у Дворца спорта, как и в прошлый раз. Однако сегодня численность митинга была куда ниже. Как и прежде, на Большакова пришли, в основном, пенсионеры – то есть те, кого реформа, в общем, не затронет. К коммунистам присоединись и представители «Левого фронта», однако в общей сложности набралось, по некоторым данным, лишь пара сотен человек. Выступали сами представители КПРФ и «Левого фронта», а также их сторонники, которые требовали отставки президента Владимира Путина и «убрать руки от наших пенсий». как и в прошлые разы, организаторы собирали подписи против реформы.

Митинг федерации профсоюзов на площади у «Черного тюльпана» получился более многочисленным. Он начался одновременно с тем, что проходил в сквере на улице Большакова. Там также собирали подписи против реформы, но обошлось без перфомансов, как у «левых» – те привели молодого человека в маске с лицом премьера Дмитрия Медведева и «изгнали» его.

Добавим, что завтра должны также пройти митинги против пенсионной реформы в городах Свердловской области – в том числе Сысерти и Невьянске.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.09.18

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