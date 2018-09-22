«Путин, хватит грабить народ!»: протесты против пенсионной реформы прокатились по городам России

По крупным городам по всей России в субботу, 22 сентября, прокатилась очередная волна протестов против проталкиваемой правительством России при поддержке президента пенсионной реформы. Митинги против повышения пенсионного возраста были организованы коммунистами, профсоюзами, представителями партии «Яблоко» и почти все согласованы властями. В них участвовали от нескольких сотен человек до нескольких тысяч. Протестующие требовали отмены «антиконституционной и антинародной реформы», отставки президента и премьер-министра, перевыборов Госдумы.

На Дальнем Востоке протестные акции прошли в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске. Во Владивостоке в несогласованном митинге, организованном региональным отделением КПРФ, приняли участие не только представители компартии, но и местные гражданские активисты. Часть участников прибыла из других городов Приморья. Протестующие назвали пенсионную реформу «узурпацией и людоедством». «Нельзя ее проводить, не только на Дальнем Востоке, где и так смертность высокая, но и в целом во всей России», – приводит слова депутата заксобрания, руководитель фракции КПРФ Анатолия Долгачева издание VL.ru. Стоит отметить, что на митинге также звучали требования расследования фальсификаций на выборах губернатора региона, итоги которых впоследствии отменил крайизбирком.

Главным лозунгом на митинге в Южно-Сахалинске стал «Позор единороссам!». Однако досталось и президенту РФ Владимиру Путину, и местным властям, поддержавшим пенсионную реформу. Протестующие – коммунисты и простые горожане – потребовали отставки губернатора Олега Кожемяко, главы областного правительства и региональной думы. Касаясь персоны Путина, выступающие заявляли, что после его речи в поддержку пенсионной реформы «президент перестал быть гарантом свобод и прав простых граждан страны». По итогам протестной акции была принята резолюция с требованием отставки премьера Дмитрия Медведева и руководителей региона.

Митинги против пенсионной реформы затронули и крупные сибирские города. В Барнауле акция прошла на главной городской площади и собрала около 2 тыс. человек, сообщает издание «Алтапресс». После митинга протестующие подписали резолюцию, в которой призвали руководство России отказаться от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния россиян и выступили за проведение «пенсионного референдума».

В Новосибирске митинг против пенсионной реформы собрал, по разным данным, от 400 до 1000 человек. Люди вышли с лозунгами «Путин, хватит грабить нищих!», «Нет – повышению пенсионного возраста!», «Пенсии – живым!». Протестующие приняли резолюцию с требованием к Госдуме и Совету Федерации не принимать законопроект о повышении пенсионного возраста, а от правительства – отозвать документ, сообщает «Тайга.Инфо». Собравшиеся потребовали от президента РФ не подписывать «антиконституционный, антисоциальный закон и отправить в отставку обанкротившееся правительство». По мнению представителей профсоюзов, власти должны выводить экономику из тени, а не повышать пенсионный возраст.

«Власть сталкивает поколение пенсионеров и молодежь между собой. Мы должны объединить усилия для проведения референдума. Сегодня власть ворует пенсию, а что дальше?», – заявила представительница Всероссийского женского союза и потребовала отставки руководства страны.

Протестные митинги также прошли в Иркутске, Красноярске, Абакане, Омске. В столице Хакасии в согласованной акции протеста участвовали 2 тыс. человек в сопровождении большого числа сотрудников полиции, сообщают местные СМИ.

В Красноярске участники митинга приняли резолюцию с требованием отменить пенсионную реформу и отправить в отставку ее инициаторов. По данным организаторов, краевые профсоюзы собрали уже около 60 тыс. подписей жителей региона, не согласных с пенсионной реформой, передает «Интерфакс».

В Омске участники протеста тоже требовали отставки президента РФ, правительства и перевыборов Госдумы.

В Санкт-Петербурге на митинг, организованный коммунистами, в Удельном парке собрались около 200 человек – депутаты заксобрания, общественники, профсоюзные лидеры. Власти отправили несогласных с пенсионной реформой протестовать в труднодоступный район, отказав им в проведении акции на площади Ленина у Финляндского вокзала. В руках протестующих были плакаты «Пенсионная реформа – геноцид народа», «Долой правительство!», «Президента в отставку и под суд!», «Нет пенсионной афере – грабежу народа!». На митинге звучали требования отставки правительства России и президента. Кроме того, было заявлено, что этот сентябрь «стал началом конца правящего режима, крах которого неизбежен», передает «Росбалт».

Стоит отметить, что протестные акции также прошли в Москве, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Астрахани, Симферополе и других городах. В столице, по оценке полиции, в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова приняли участие около 3 тыс. человек. Организаторы акции, в свою очередь, заявили, что протестующих было значительно больше.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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