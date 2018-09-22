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Суббота, 22 сентября 2018, 13:49 мск

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«Путин нам не гарант!» Москва вышла на протест против пенсионной реформы

В Москве в полдень началась масштабная акция протеста против планов руководства России повысить пенсионный возраст. Как передает с места событий корреспондент РИА «Новый День», в числе лозунгов, с которыми вышли участники митинга, – «Долой преступный режим!», «Путин нам не гарант!», «Затянем пояса олигархам!»

Акция проводится в марках третьего решающего этапа общероссийского протеста: «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!», направленный против пенсионной реформы.

Москва, Мария Вяткина

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Метки / пенсионная реформа

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