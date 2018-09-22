Итоги недели – все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной недели. Она выдалась довольно спокойной – Екатеринбург отдыхал после выборов в гордуму и скандалов на митингах Навального. Впрочем, отражения обоих событий нашлись и на этой неделе. Обо всем подробнее – в обзоре агентства.

Событие недели

В среду 36 депутатов Екатеринбургской городской думы получили мандаты. Впервые документы народным избранникам выдавали под областной крышей – в здании правительства региона. Несколько новичков думы на первое мероприятие в новом статусе не пришли, но глава избиркома Илья Захаров заверил, что заседание 25 сентября, где будут выбирать спикера и нового главу города, они точно не пропустят. Счастливые лица всех, кто явился на вручение мандатов, можно увидеть в фоторепортаже «Нового Дня».

Тема недели

Несмотря на то, что митинг, устроенный активистами местного штаба Навального, прошел 9 сентября, повестка этой недели то и дело возвращалась к этой теме. В четверг Европейский суд по правам человека запросил у Российской Федерации документы о состоянии здоровья активистки Ирины Норман, которую поместили под арест за участие в несанкционированной акции. Решение суд принял, не приняв во внимание диагноз «эпилепсия». Первая попытка защиты освободить Ирину из-под стражи не удалась. Но после вмешательства ЕСПЧ все получилось.

Сначала оставили под стражей

«Сам по себе такой срочный запрос суда – грандиозный успех и исключительно редкий случай», – написал юрист Иван Жданов. И оказался прав. Уже на следующий день, 21 сентября, Кировский райсуд Екатеринбурга рассмотрел заявление защитников «Открытой России» об отмене административного ареста для Ирины Норман по состоянию здоровья и удовлетворил его.

«Отбить» координатора штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых его защитникам не удалось, он останется под стражей до 14 октября. Свердловский облсуд отклонил апелляцию его адвокатов, причем решение приняли за рекордно быстрое время – около 5 минут. «Этого времени хватило на то, чтобы отклонить все наши ходатайства. Ради приличия судья даже не стала выходить в совещательную комнату», – заявили в штабе Навального.

Плюсом к тому в конце рабочей недели стало известно, что в школах Екатеринбурга родителям предлагают расписаться под памяткой о запрете участия детей в митингах, флешмобах, а также о необходимости соблюдать комендантский час. В департаменте образования объяснили, что напоминание о запретах носит «рекомендательный характер», однако слитый в Сеть образец расписки вызвал бурные обсуждения в Екатеринбурге.

Заявление недели

На этой неделе была поставлена точка и в резонансном уголовном деле против драматурга Николая Коляды, который прошлым летом не справился с управлением своего Renault Duster и столкнулся с Hyundai Santa Fe. В итоге пострадал экс-полицейский из Москвы Кирилл Генералов, ехавший на пассажирском сиденье Hyundai. Врачи диагностировали у него компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника, и он потерял работу, за что требовал отправить режиссера за решетку и выплатить около миллиона рублей.

Суд в итоге приговорил Коляду к полутора годам ограничения свободы – без разрешения правоохранителей он не сможет покидать пределы Екатеринбурга, а также к выплате компенсации пострадавшему в размере 200 тысяч рублей.

Коляда. Приговор

«Я больше не хочу ничего. Вот сказали так, пусть так и оно будет. Я полтора года не спал нормально. У меня сейчас камень с души свалился», – сказал драматург после оглашения приговора.

Треш недели

В школе № 47 в Екатеринбурге произошла трагедия – умер пятиклассник. Во время урока учительница, проходя между рядами, заметила, что у одного из учеников текут слезы. Ребенок сказал, что у него очень сильно болит голова, его проводили в медкабинет, вызвали скорую, но приехавшие врачи не смогли спасти мальчика.

Впоследствии директор гимназии, где произошло ЧП, опровергла информацию о том, что ребенок мог наглотаться лекарств.

Директор гимназии о смерти школьника

«Около машины скорой находились я, медик и мама ребенка. Через 5-7 минут медик вышел из машины. И сказал, что, к сожалению, ничего утешительного он сказать не может, что все. Он сказал фразу: «Отек легких». Я спросила: «Какова возможная причина?» Ответ: «Может быть, что-то в голове – аневризма аорты, но все покажет вскрытие». Поэтому я даю стопроцентное опровержение всем текстам СМИ, которые написали клевету на образовательную организацию, что было медикаментозное отравление в школе», – сообщила директор Елена Крюкова.

Картинка недели

В Екатеринбурге на этой неделе показали широкой общественности символ, который представит город на «Экспо-2025». Победил проект, где матрешку изобразили с закрытыми глазами и ртом, завязанным шарфом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.18

В Свердловской области ожидаются заморозки. / Коммунисты и профсоюзы провели очередные митинги против пенсионной реформы – протестующих все меньше. / «Автомобилист» продлил беспроигрышную серию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»