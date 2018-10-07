Итоги недели: все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИД/ЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной недели. Она запомнилась обысками в полиции и задержаниями высокопоставленных силовиков, локальным мусорным коллапсом в Екатеринбурге и очередным странным заявлением от главы минкультуры РФ. Обо всем подробнее – в обзоре агентства.

Тема недели

Главной темой недели стали задержания силовиков. В среду стало известно о том, что сотрудники свердловского управления ФСБ сегодня нагрянули с обысками в полицию Екатеринбурга. Силовики работали в главном здании на улице Фрунзе.

Обыски в УВД

Позднее прояснилось, что связаны они с задержанием начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майора полиции Эдуарда Воронина, которого заподозрили в крышевании игорного бизнеса. «Игровые аппараты изымались с точек как установленные незаконно, а потом возвращались хозяевам. Понятно, что делалось это не за просто так. Когда специалисты начали проверять отчеты – оказалось, что игровых аппаратов в Екатеринбурге изъято больше, чем физически можно их вместить во всех торговых центрах города. Таким образом, имели место приписки для улучшения отчетности по работе. Кроме того, оказалось, что в городе работал целый штат экспертов, которые выдавали заключения, что изъятые аппараты не являются игровыми – и после получения денег за такую справку эти устройства возвращались хозяевам и продолжали работать. В схеме также, предположительно, задействованы и прокурорские, которые писали по делам отказные», – сообщают источники в правоохранительных органах.

В итоге Воронина обвинили по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и отправили под арест на два месяца.

При этом силовики никак не комментируют факт задержания другого бывшего высокопоставленного полицейского – Олега Курача, который в прошлом году стал заместителем начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, курировал всю оперативную работу в главке, в том числе УЭБиПК, но ушел в отставку в апреле 2018-го.

По некоторым данным, он тоже может быть связан с «игорным делом». Еще одно задержание, которое пока остается без комментариев, касается другого бывшего заместителя главы регионального ГУ МВД РФ Владимира Романюка.

Отставка недели

На фоне всей этой информации переход начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина выглядел едва ли не как бегство. Да и сам генерал, назначенный приказом главы министерства от 2 октября руководителем воронежского главка, в своей прощальной речи перед свердловскими полицейскими словно оправдывался.

«Были моменты негативные, когда сотрудников задерживали. У нас же есть служба безопасности. Они на это настроены. Мы никогда не строили препон, если это объективно. За эти годы были реформы, но, к сожалению, смотрим, реформа прошла ‒ а к человеку не заглянешь, как рентгеном, какие мысли у него. Соблазна много, от него надо удержаться и все сделать так, чтобы сохранить честь и остаться незапятнанным», – сказал он.

Событие недели

На этой неделе в Екатеринбурге продолжились проблемы с вывозом бытового мусора. Причем ситуация коснулась уже не только частного сектора, но и многоквартирных жилых домов. Правда, речь шла о тех из них, которые находятся под управлением УК «ЖКХ Октябрьского района». Жильцам заявили, что перебои связаны с тем, что мусоровозы отправили в Челябинск – разбираться с тамошним мусорным коллапсом. Однако версию южно-уральские чиновники категорически опровергли. Позднее «Новому Дню» заявили в УК, что сами являются пострадавшими. «Мусорная реформа, законодатель меняет систему, мы заложники», – сообщили там, так и не пояснив, что имеется в виду и почему другие управляющие компании не стали заложниками системы.

При этом важно подчеркнуть, что надзорные органы ситуация с многоквартирниками отчего-то не заинтересовала. Прокуратура занялась только частным сектором. Руководитель ведомства в Екатеринбурге Светлана Кузнецова внесла предостережение замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгению Архипову из-за неразберихи с вывозом мусора. Аналогичное предупреждение получил директор МУП «Спецавтобаза» Сергей Пономарев от прокурора Верх-Исетского района. Напомним, представитель Спецавтобазы Алексей Бланков заявил, что проблемы начались из-за сдвига сроков «мусорной реформы» – предприятие должно было начать работать в качестве регионального оператора с 1 июля этого года, и на эту дату были заложены деньги из бюджета. Но затем срок сдвинулся на 1 ноября, и у администрации города закончилось финансирование.

Заявление недели

Главное высказывание, которое долго обсуждали в Екатеринбурге, принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому, который предложил переименовать аэропорт уральской столицы. «Никто не может вспомнить, как сейчас называются аэропорты в Перми и Екатеринбурге», – объяснил Мединский, уточнив, что один из аэровокзалов может носить имя Василия Татищева.

Фото недели

В среду на Уралмашзаводе прошли учения в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне. По легенде, в одном из цехов произошел взрыв газа, начался пожар, и обрушилась кровля. Пострадавших из-под завалов спасателям помогали извлекать кинологи и собаки. Героем дня стал спаниель Форд.

Видео недели

На этой неделе продолжился и запуск тепла в Екатеринбурге, процесс, к сожалению, сопровождается авариями. Но иногда коммунальные ЧП получаются даже красивыми – в пятницу прорвало трубу на улице Маяковского, из-за дождя и прохлады горячий пар не поднимался высоко, им заволокло окрестности. Пионерский район тут же превратился в декорации для мистического триллера.

Улицы заволокло паром

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.18

Туризм, спутники и глобальный интернет – на чем российские инвесторы хотят зарабатывать в космосе. / «Илон Маск продает запуски Falcon за 50 миллионов долларов, но их реальная стоимость – 100 миллионов»: уральский эксперт о многоразовых ракетах. / Первый в России конвертерный цех провел юбилейную плавку (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»