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Вторник, 23 октября 2018, 12:20 мск

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Екатеринбургские депутаты обсудят вопрос безопасности школ после событий в Керчи

Екатеринбургские депутаты внепланово обсудят тему антитеррористической защищенности школ на территории муниципалитета. Этот вопрос включен в график работы комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, передает корреспондент РИА «Новый День».

Народные избранники заслушают отчеты ответственных лиц в ноябре, точная дата пока не определена. Как пояснил зампредседателя комиссии Тимофей Жуков, необходимость обсуждения вопроса возникла после трагических происшествий в Крыму.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков заложил взрывное устройство в учебном заведении и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям, а затем покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек, в списке пострадавших как минимум 73 человека.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.18

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