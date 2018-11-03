Сорванный отопительный сезон, приговор хакеру и учения миротворцев – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе Екатеринбург стал площадкой для проведения масштабных миротворческих учений. В это время жители небольшого поселка замерзали в своих домах из-за того, что там до сих пор идут работы по замене старых труб. А бывший директор Екатеринбургского цирка Марчевский прокомментировал свое увольнение и конфликт с вышестоящей организацией. О самых важных и интересных событиях на Среднем Урале – в нашем обзоре.

Тема недели: в Белоярском районе в очередной раз сорван отопительный сезон

В Белоярке вновь произошел срыв отопительного сезона. В Студенческом без тепла остались социальные объекты. Дело в том, что в конце сентября в поселке начали замену труб системы отопления. Местные жители говорят, что тепло дали на пару дней – вероятно, для того чтобы отчитаться о начале отопительного сезона. После чего теплоснабжение перекрыли. В итоге детсад и школа были закрыты, в больнице температура держится на уровне 12 градусов. Кроме того, без тепла остались пять жилых домов.

В ситуацию вмешалась прокуратура. В отношении главы Белоярского ГО Андрея Горбова было возбуждено дело об административном правонарушении.

Срыв отопительного сезона в Белоярке

Заявление недели: Марчевский рассказал о конфликте с Росгорцирком

Заявление недели прозвучало на пресс-конференции, которую провели соратники Анатолия Марчевского. На ней отстраненный руководитель Екатеринбургского цирка сказал, что все обвинения, выдвинутые в его адрес, безосновательны. Он заявил, что может опровергнуть претензии на основании имеющихся у него документов. Марчевский сказал, что готов к полной проверке хозяйственной деятельности цирка, чтобы призвать к диалогу представителей Росгорцирка и отстоять свое им.

В поддержку Марчевского выступили его друзья – московский режиссер-постановщик цирковых шоу Александр Калмыков и директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко. Калмыков заявил, что Росгосцирк «обезвоживает» региональные цирки и увольняет заслуженных творческих деятелей. Он закончил свою эмоциональную речь выкриком: «Руки прочь от Марчевского, грязные суслики! Ничтожества!».

Заявление Калмыкова: «Грязные суслики!»

Суд недели: приговор хакеру

На этой неделе в Екатеринбурге вынесли приговор Игорю Маковкину, который был участником хакерской группы Lurk, известной тем, что ее участники смогли проникнуть на почту предвыборного штаба Хилари Клинтон, выкрасть немалые суммы денег со счетов российских банков и взломать базы данных аэропорта Кольцово. Маковкин – первый осужденный известной хакерской группы, которая также распространила по всему миру вирусы Lurk и WannaCry. Молодой человек признан виновным в создании вредоносных программ в составе ОПГ, неправомерном доступе к компьютерной информации и кибермошенничестве (ст. 210, ч. 2 ст. 273, ч. 3 ст. 272, ч. 4 ст. 159.6). Хакеру дали 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, он обязан возместить ущерб пострадавшим. В отношении остальных участников преступного сообщества расследование продолжается.

Треш недели: дорожный коллапс на Гражданской

На этой неделе Макаровский мост вновь начал обрастать пробками. Дело в том, что открылся проезд по улице Гражданской. Это должно было облегчить движение. Однако, ситуация усложнилась из-за автохамов. При выезде на Челюскинцев установлен знак, разрешающий движение только направо. Однако водители, которым очень надо в противоположную сторону, выезжают на мост и разворачиваются налево, при этом блокируя движение в обе стороны по Челюскинцев.

Видео «Нового Дня» демонстрирует, как после открытия улицы водители игнорируют знаки. Перекресток стал опасным для всех участников движения.

Автохамы блокируют дорогу у Макаровского моста

Фото недели: Хеллоуинские страшные и забавные наряды

Екатеринбург начал отмечать Хеллоуин еще в прошлые выходные, хотя кельтский праздник традиционно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Самыми популярными костюмами на вечеринках стали образы мертвых невест, зомби и призраков, а также клоунов и серийных убийц – наш фоторепортаж из ночных баров и клубов здесь.

Забавнее всего праздник отметили местные собачники. Они устроили маскарад для четвероногих друзей, среди которых были: мопс-гаишник, черт, ведьма и рэпер.

Видео недели

Под Екатеринбургом прошли учения, в которых приняли участие военные шести государств – членов ОДКБ «Нерушимое братство – 2018». Сотрудники военной полиции показали, как они будут разгонять демонстрантов в рамках масштабных миротворческих учений. Чтобы угомонить недовольных, отряду военной полиции пришлось использовать щиты и дубинки. Кроме того, была освобождена «школа», захваченная «террористами», которые успели взять «заложников».

Разгон протестующих. Учения ОДКБ

Екатеринбург. Другие новости 02.11.18

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