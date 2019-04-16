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Вторник, 16 апреля 2019, 12:39 мск

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«Мусорные» операторы начнут подавать иски по должникам с середины года

Свердловские региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами получили распоряжение от министерства энергетики и ЖКХ региона начинать работу с должниками-жителями после шести месяцев с начала действия реформы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил глава ведомства Николай Смирнов. Пока что неплательщикам иски и штрафы не грозят. Однако работа с должниками из числа юридических лиц уже начата – по итогам первого квартала 2019 года.

В министерстве не опасаются банкротств регоператоров из-за неплатежей. Такую информацию вчера обнародовали «Ведомости». «У всех трех регоператоров открыты кредитные линии на выпадающие доходы, после взыскания задолженности с жителей, а взыскивать будут с процентами, кредиты за счет этих средств будут погашены», – сказал он.

По информации ТБО «Экосервис», которое обслуживает Западную зону с центром в Первоуральске, собираемость сейчас составляет около 51 %, у ЕМУП «Спецавтобаза», регоператора Восточной зоны с центром в Екатеринбурге, показатель около 47 % по итогам первых двух месяцев, у тюменской компании «Рифей», которая берет плату за обращение с мусором в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле, собираемость 23 %.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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