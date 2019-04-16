«Мусорные» операторы начнут подавать иски по должникам с середины года

Свердловские региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами получили распоряжение от министерства энергетики и ЖКХ региона начинать работу с должниками-жителями после шести месяцев с начала действия реформы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил глава ведомства Николай Смирнов. Пока что неплательщикам иски и штрафы не грозят. Однако работа с должниками из числа юридических лиц уже начата – по итогам первого квартала 2019 года.

В министерстве не опасаются банкротств регоператоров из-за неплатежей. Такую информацию вчера обнародовали «Ведомости». «У всех трех регоператоров открыты кредитные линии на выпадающие доходы, после взыскания задолженности с жителей, а взыскивать будут с процентами, кредиты за счет этих средств будут погашены», – сказал он.

По информации ТБО «Экосервис», которое обслуживает Западную зону с центром в Первоуральске, собираемость сейчас составляет около 51 %, у ЕМУП «Спецавтобаза», регоператора Восточной зоны с центром в Екатеринбурге, показатель около 47 % по итогам первых двух месяцев, у тюменской компании «Рифей», которая берет плату за обращение с мусором в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле, собираемость 23 %.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.19

Историческая Сберкасса, музей и библиотека – где пройдет День танца в Екатеринбурге (ФОТО). / В Екатеринбурге в забитой канализации нашли лопату (ФОТО). / Живущие на Урале блокадники получили право на 14,5 тысяч рублей в год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»