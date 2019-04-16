Свердловчан призывают переходить на расчеты за мусор «по факту»

Свердловские регоператоры и областное министерство энергетики и ЖКХ призвали жителей региона переходить на расчеты за обращение с твердыми коммунальными отходами по факту, а не по нормативу, как сейчас. «Мы ожидаем, что в апреле будет принята новая методика определения объемов накопления, новых подходов к расчетам, это даст большее снижение, чем при изменении тарифа. Но вообще мы постепенно будем переходить к факту», – сказал на сегодняшней пресс-конференции глава областного минЖКХ Николай Смирнов.

Напомним, что со всеми жителями региона автоматически были заключены договоры по нормативам, которые в 2017 году утвердила Региональная энергетическая комиссия Свердловской области. Для тех, кто живет в многоквартирных домах Екатеринбурга, норматив составляет 0,213 кубометра в месяц на человека, для частных домов в уральской столице – 0,261 кубометра в месяц на человека. Для жителей остальных территорий Свердловской области цифры чуть ниже: 0,173 кубометра в месяц для многоквартирников, 0,183 кубометра на человека в месяц для частных домов. Многие свердловчане, общественники, эксперты в сфере ЖКХ и представители политических сил называют эти цифры завышенными. Поэтому оплата за фактически вывезенное количество мусора может снизить объем расходов на эту услугу.

Однако повсеместный переход на факт – практически утопия из-за особенностей законодательства и собственно подхода. Сами регоператоры рекомендуют организовывать закрытые контейнерные площадки, чтобы жители не платили за чужой мусор. «Мы начнем с крупных городов и многоквартирных жилых домов, там, где люди готовы оборудовать закрытую площадку и наладить раздельный сбор мусора. Они будут заключать дополнительные соглашения с регоператорами. Мы понимаем, что будут проблемы – когда площадка обслуживает несколько домов, каждый из которых находится под управлением разных ТСЖ или УК, нужно проведение собраний собственников, чтобы они были согласны на такой вариант. И мы обязательно будем отслеживать с квартальными, чтобы жители этих домов не выкидывали мусор на незакрытые площадки соседей. По частным домам более трудная система – мы уже начали работу по садовым товариществам и дачным кооперативам, при оборудовании площадки с доступом мусоровозов они могут переходить на факт. Но это работа не на год-два-три, а постепенная, жители должны видеть, что шаг дает эффект», – пояснил «Новому Дню» Николай Смирнов.

Также он опроверг слова главы РЭК Владимира Гришанова о том, что жители частного сектора, где организован помешковый сбор мусора, могут переходить на факт без установки контейнеров. «Это интересное предложение, но это не предусмотрено в рамках действующего закона. Возможно, РЭК будет выходить в ФСТ, чтобы внесли изменения в методику, чтобы это можно было сделать. В Екатеринбурге до начала реформы был проект «Мусор в белом» – это была оплата по факту, правда, половина за забор выбрасывали. Если такой подход позволят на федеральном уровне, то будет использовано у нас, но, скорее всего, не в ближайшей год», – добавил он.

По словам главы ЕМУП «Спецавтобаза» Григория Вихарева в Екатеринбурге многоквартирные дома начинают переходить на факт, но пока таких домов немного. Тем не менее, он отметил, что регоператор поддерживает такое решение жителей. В Нижнем Тагиле заявок от жителей о переходе на факт вообще не поступало, заявил руководитель тюменской компании «Рифей», а Первоуральске на оплату за фактическое количество вывезенного мусора перешли пока только частные дома. Как сообщил глава предприятия «ТБО Экосервис» Радик Хисамутдинов, речь идет о трех поселках, и он признал этот опыт успешным.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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