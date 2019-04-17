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Козицын рассказал, сколько будет стоить новая ледовая арена для «Автомобилиста»

Президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын рассказал, сколько будет стоить новая ледовая арена, которую планируют построить на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге. По его словам, уже сейчас проект находится в завершающей стадии, в ближайшее время его передадут на экспертизу.

«Если все сложится хорошо, то планируем летом, июнь-июль, выйти на площадку. Срок строительства – два или два с половиной года. Окончательная смета будет около 120-130, может быть, 140 млн евро, если заложить непредвиденные расходы», – сообщил Козицын.

Екатеринбург, Елена Сычева

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