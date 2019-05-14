Со стороны защитников сквера два задержанных, со стороны их противников – никого (ФОТО)

В отделе полиции № 9 Екатеринбурга находятся два участника вчерашней акции в сквере у драмтеатра. Об этом «Новому Дню» рассказал правозащитник Вячеслав Башков со ссылкой на представителей ОНК, которые с утра побывали в ОП.

Кто эти люди, не раскрывается – задержанные попросили не разглашать их фамилий. Еще одного участника акции со стороны защитников сквера – Николая Богданова – также доставляли в ОП № 9, другой информации по нему нет, вероятно, ему выписали протокол и отпустили.

При этом накануне ночью полицейские задержали и одного из тех, кто защищал идею строительства храма – это неизвестный молодой человек спортивного телосложения, который в какой-то момент распылил в толпу газовый баллончик. Информации о том, доставили ли его в какое-то отделение, был ли составлен протокол на него или, например, проведена какая-то проверка, в отношении хулигана, из-за которого пострадали люди (двоих увезли на скорой после распыления баллончика), нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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