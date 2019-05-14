«Сквер не спасти», – Екатеринбуржцы считают, что храм святой Екатерины построят там, где запланировали (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга активно обсуждают вчерашнюю «прогулку» в сквере у театра драмы и ее последствия. Горожане разделились в основном на тех, кто за и тех, кто против возведения храма святой Екатерины.

Одни считают, что сквер подходит для новой церкви. Другие уверены, что зеленую аллею нужно сохранить, но спасти ее, скорее всего, не удастся. Спорящих объединяет мнение о том, что конфликт должен решаться с помощью референдума, а не агрессивных акций, наподобие тех, что прошли прошлым вечером. Подробности – в видео РИА «Новый День».

Горожане о конфликте вокруг строительства храма в сквере

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

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