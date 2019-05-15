В соцсетях развернули кампанию по дискредитации протеста вокруг строительства храма святой Екатерины

Спонсоры строительства храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатра оплатили SMM-кампанию. В соцсетях началось продвижение темы о том, что протестующие против застройки зеленой зоны пытаются раскачать революцию по украинскому сценарию.

«Фиксирую повсеместный наплыв ботов, которые качают в комментариях темы «скачущие майданщики в Екб а ля Украина» и «психически неадекватные люди как основа протеста в Екб». Работает федеральная сетка. На другие города эта история сработает, на «патриотов» и патриотов тоже да. Но реальную основу недавних протестов – рассерженных горожан – это только больше разозлит», – пишет в своем фейсбуке пиарщик Платон Маматов.

Действительно, накануне вечером в сквере несколько участников акции выкрикивали лозунги «Кто не скачет, тот за храм». Кто это делал – неизвестно, да и не так важно, были ли это специально нанятые провокаторы или же обычные митингующие – по глупости. Так или иначе, кампанию в соцсетях развернули на основе нескольких выкриков, чтобы после отчитаться на федеральном уровне о том, что на происходящее есть «нужная» реакция.

Лозунги и кричалки протестующих

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

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