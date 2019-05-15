К скверу, где начинается строительство храма, начали приходить люди (ФОТО)

В сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, в котором намереваются построить храм святой Екатерины, начали собираться люди. Как передает корреспондент «Нового Дня», пока около 20 человек. Никто не предпринимает никаких активных действий, горожане просто гуляют.

Параллельно с тем в сквере начались работы по установке нового забора взамен временного, который появился здесь в ночь на понедельник. Рабочие копают ямы, забивают сваи, идет сварка. Новый забор, судя по всему, будет охватывать больший периметр, чем тот, который огораживает временный.

Неизвестный мужчина отгоняет людей с территории, также он вызвал на место подкрепление – сотрудников Росгвардии по рации. Также к скверу вернулся полицейский пазик, который уезжал утром, когда задерживали молодых людей, ночевавших в палатке рядом с местом планируемой стройки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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