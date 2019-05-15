российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 мая 2019, 16:13 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

К скверу, где начинается строительство храма, начали приходить люди (ФОТО)

В сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, в котором намереваются построить храм святой Екатерины, начали собираться люди. Как передает корреспондент «Нового Дня», пока около 20 человек. Никто не предпринимает никаких активных действий, горожане просто гуляют.

Параллельно с тем в сквере начались работы по установке нового забора взамен временного, который появился здесь в ночь на понедельник. Рабочие копают ямы, забивают сваи, идет сварка. Новый забор, судя по всему, будет охватывать больший периметр, чем тот, который огораживает временный.

Неизвестный мужчина отгоняет людей с территории, также он вызвал на место подкрепление – сотрудников Росгвардии по рации. Также к скверу вернулся полицейский пазик, который уезжал утром, когда задерживали молодых людей, ночевавших в палатке рядом с местом планируемой стройки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

Новый вице-мэр дебютировала с угрозой: «Протест оставит вас без второй ветки метро». / Екатеринбург наконец прославился на весь мир. Но не так, как хотел Куйвашев. / В соцсетях развернули кампанию по дискредитации протеста вокруг строительства храма святой Екатерины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Храм-на-драме

Социологи смоделировали референдум по храму: 55% против, 27% за

Куда идет скверо-церковный протест в Екатеринбурге: чего ждать сегодня, завтра и в ближайшие дни

Забор святой Екатерины: как эволюционировал главный артефакт протеста (ФОТО)

Полпред объяснил Куйвашеву, что к людям надо прислушиваться

Официально: в третий день протеста в Екатеринбурге задержали 70 человек

Песков: задержания протестующих в Екатеринбурге оправданны

Футбольные ультрас, ловцы политических очков и хайпующие: кто и зачем маргинализирует протест в сквере у драмы

Народный протест вынудил Куйвашева и медников срочно собраться на мозговой штурм (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж, Храм-на-драме,

Новости партнеров