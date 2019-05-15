В сквере у драмтеатра начали строить забор, а вечером зажгут фонарики (ФОТО)

В Екатеринбурге в сквере у драмтеатра, где хотят построить храм святой Екатерины, начали устанавливать забор. Бетонные основания подготовили днем, а сейчас ставят плиты. В отличие от хлипкой сетки, которую сносили несколько раз за две предыдущие акции протеста, эта конструкция должна быть прочнее. Но рабочие сами признаются, что все делали на глаз и в спешке, потому есть зазоры.

«Все равно снесут», – шутят они. В сквер к этому моменту уже пришли горожане, по оценке корреспондента «Нового Дня», который находится на месте событий, около 200 человек. Вероятно, что после завершения рабочего дня их будет больше. Ранее представители екатеринбургского штаба Навального призвали горожан снова выйти в зеленую зону у драмтеатра сегодня вечером, а в группе «ВКонтакте» появилась группа, участников которой призвали прийти и «пролить свет» на происходящее в 21:30, осветив фонарями, лампочками телефонов стройплощадку.

Добавим, что вечером «Новый День» будет вести текстовую трансляцию из сквера у драмтеатра, а первый видеоэфир – о девушке Эльвире и постройке забора можно посмотреть в нашей группе в фейсбуке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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