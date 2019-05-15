К протесту против застройки екатеринбургского сквера подключился бизнес (СКРИН)

Представители сети магазинов косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» выступили в защиту сквера у театра драмы. Сотрудники собираются принять участие в акции «Включи свет», которую ранее анонсировали протестующие.

«Сквер нашего родного Екатеринбурга планируют вырубить для постройки Храма Св. Екатерины. Уверены, среди наших подписчиков много неравнодушных уральцев! Мы не против строительства храма, но еще мы – за зеленый город, и надеемся, что сквер останется, ведь парковых зон в Екатеринбурге совсем мало. Сегодня в 21:30 около театра драмы пройдет мирный флешмоб «Включи Свет», на котором мы обязательно будем присутствовать, чтобы отстоять любимый парк. А вы придете?» – говорится в сообщении на официальной странице магазина в фейсбуке.

Протесты горожан против вырубки сквера на Октябрьской площади продолжаются третий день. Накануне вечером люди сломали забор, который огораживал строительную площадку. Полиция задержала более 20 человек. Сегодня днем подрядные организации начали устанавливать новый, более прочный забор. На площадке уже собралось около ста екатеринбуржцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

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