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Четверг, 16 мая 2019, 16:12 мск

Новости Екатеринбург

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«За полицейский произвол». С утра в сквере у драмы, где хотят построить храм, уже начали задерживать (ФОТО)

В Екатеринбурге начались новые задержания возле сквера у драмтеатра, где хотят построить храм святой Екатерины. Причем полицейские хватают даже обычных зевак и прохожих, а параллельно угрожают журналистам, что и их насильно отправят в отделение.

Как передает корреспондент «Нового Дня» с места событий, одного молодого человека задержали в тот момент, когда он просто стоял у забора. «Он стоял со стороны набережной, рылся в телефоне, я пошел дальше, и в этот момент услышал крики. Обернулся – а его задерживают. Я побежал за ним. Мне полицейский сказал, что меня тоже сейчас скрутят, агрессию проявлял», – рассказал фотокорр «Нового Дня» Семен Саливанчук.

Он также пояснил, что сам полицейский был явно не в духе. На вопрос юноши, за что его задержали, он ответил следующим образом: «За произвол, за полицейский произвол». Молодого человека отправили в автозак, вероятно, после его отвезут в отделение полиции.

Молодого человека досмотрели и увезли в полицейской машине.

Добавим, что вчера вечером и сегодня ночью в сквере было задержано, по некоторым данным, больше 60 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж, Храм-на-драме,

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