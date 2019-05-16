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Четверг, 16 мая 2019, 15:56 мск

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Полпред объяснил Куйвашеву, что к людям надо прислушиваться

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов сегодня встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Официально обсуждалось проведение саммита GMIS, но речь шла и о том, что к мнению людей надо прислушиваться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полномочного представителя президента, Николай Цуканов подчеркнул, что в Екатеринбурге, как и в других городах области, должна быть своя программа благоустройства, озеленения, развития, сохранения и обустройства парков и скверов. Куйвашев отчитался, что будет посажено в этом году. После чего Цуканов посоветовал прислушиваться к мнению жителей. «Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха. В каждом районе, муниципалитете есть своя специфика, и ее необходимо учитывать. Должны быть комфортными не только скверы и парки, но и придомовые территории. Необходимо учитывать интересы различных слоев населения: должно быть больше мест для молодежи, детских площадок, прогулочных зон, общественных пространств», – цитирует полпреда его пресс-служба.

Добавим, в отличие от администрации города и правительства Свердловской области, сотрудники полпредства наблюдают за конфликтом сторонников храма и сторонников сквера непосредственно на месте событий. Так, в сквер приходил замполпреда Борис Кириллов.

Екатеринбург, служба информации

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