Социологи смоделировали референдум по храму: 55% против, 27% за

Свердловские социологи из фонда «Социум» провели опрос населения по поводу строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра. В течение трех дней, с 14 по 16 мая включительно, они опрашивали горожан по поводу их мнения на эту тему.

Всего было 300 респондентов старше 18 лет. Итоги опроса – не в пользу сторонников строительства храма. «Сегодня 52% горожан выступают категорически против, или скорее против строительства храма на месте сквера рядом с театром драмы. 28% поддерживают строительство (относятся положительно или скорее положительно). Относятся безразлично или не могут определиться 20% горожан», – сказано на сайте «Социума».

Кроме того, социологи смоделировали референдум, который не захотели проводить местные власти. «Респондентам задавался вопрос, предусматривающий выбор одного из двух взаимно исключающих ответов. Против строительства храма на месте сквера у театра драмы проголосовали 55% опрошенных. За строительство храма на данном месте выступает вдвое меньшее количество горожан 27%. Именно такой ответ они бы выбрали, если бы голосовали на городском референдуме. Около 18% не пошли бы на референдум, или затруднились выбрать один из предложенных вариантов», – таковы итоги опроса.

В фонде «Социум» уточнили, что число противников строительства выросло за последнее время. По их мнению, это вызвано разными причинами: «ухудшение качества жизни», «рост недоверия к власти в целом», а также недовольство «деятельностью местных руководителей – губернатора Свердловской области и мэра Екатеринбурга». «Ну и главное – сказалось, безусловно, конкретное недовольство поведением властей и приближенных структур во время уличных протестов противников строительства. Так, на вопрос «После противостояния, изменилось ли как-то ваше отношение к бизнесменам – спонсорам строительства храма?» 33% ответили, что отношение ухудшилось», – сообщили в фонде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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