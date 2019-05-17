«Верующим дай веры, священнику – дай канон. Дай отдыхающим скверы. И не забудь про ОМОН». Ургант снова высказался о ситуации в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант накануне вечером снова вернулся к теме противостояния в Екатеринбурге, где в сквере у драмтеатра хотят построить храм святой Екатерины. «Продолжается конфликт между теми, кто хочет строить храм, и теми, кто хочет сохранить сквер. Назовем этот конфликт между верующими и скверующими. Хочется как-то всех примирить. У меня желание одно. Чем можно примирить людей? Песней», – сказал Ургант и спел.

Вот слова песни: «Пока прохожие крестятся, а в мэрии ярок свет, Господи, да дай ты каждому, чего у него нет. Верующим дай веры, священнику – дай канон. Дай отдыхающим скверы. И не забудь про ОМОН. Господи, мой Боже, екатеринбургский мой. Кто нам без тебя поможет? Кто всех нас примирит с собой? Дай футболистам свободу. Армии дай Су. Верни нам горячую воду и не забудь про Алсу».

Примиряющая песня для Екатеринбурга

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