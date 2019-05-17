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Пятница, 17 мая 2019, 11:27 мск

Новости Екатеринбург

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Защитники сквера анонсировали ночной флешмоб с куриными яйцами

Протестующие против застройки сквера у театра драмы сегодня ночью хотят устроить еще один флешмоб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях распространяется призыв приносить на площадку белые куриные яйца для создания некоего арт-объекта. Акция с названием «Все снесем» якобы приурочена к «Ночи музеев» и начнется в 0:30. Стоит отметить, что официальная программа «Ночи» в Екатеринбурге стартует с 11:00 18 мая. Что именно собираются делать авторы затеи с принесенными яйцами – не раскрывается.

Напомним, в течение четырех дней тысячи горожан собирались в сквере, чтобы выразить свой протест по поводу начавшегося строительства храма святой Екатерины. Во время стихийной акции было несколько стычек с полицией и ОМОНом, охранявшими забор стройки. За три дня правоохранители задержали более ста человек. Вчера ситуацию в Екатеринбурге прокомментировал президент России Владимир Путин. Он предложил провести опрос жителей и узнать их мнение. Спустя пару часов мэр Александр Высокинский вышел к протестующим, заявив, что стройка будет приостановлена до подведения итогов результатов опроса.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Храм-на-драме

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