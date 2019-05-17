Фонд святой Екатерины открыл горячую линию по храму Святой Екатерины. Но она не работает

Фонд святой Екатерины анонсировал сегодня открытие горячей линии. Как сообщалось в релизе, каждый рабочий день с 10:00 до 18:00 по номеру телефона 312-12-35 каждому желающему ответят на вопросы по поводу строительства храма имени небесной покровительницы Екатеринбурга в сквере у театра драмы, а также планируемого благоустройства территории вокруг него.

Корреспондент РИА «Новый День» попытался позвонить по казанному номеру, но безуспешно. Горячая линия, несмотря на рабочий день и рабочее время, оказалась недоступна. Вероятно, в данном случае пиар-ход опередил реализацию самого проекта. Между тем, Фонд Святой Екатерины отметился сегодня еще одним пиар-ходом. Верующих со всего мира призвали поддержать стройку в Екатеринбурге: «Друзья, нужна помощь всех верующих по всему миру для поддержки строительства Храма Святой Екатерины в Екатеринбурге – каждый из прихожан каждого из приходов должен сделать фотографию с сердечком как на фото ниже, опубликовав её в социальной сети с #ХрамСердцеГорода или отправив в сообщения сообществу Храма», – говорится в рассылке от имени фонда. Фото с сердечком для примера – прилагается. Судя по ленте сообщества храма «В контакте» в акции принял участие пока один человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.19

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