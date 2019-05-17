Кремлю передадут списки «виновных» в екатеринбургских акциях: кого подозревают

Силовые структуры продолжают поиск зачинщиков акций протеста в сквере у театра драмы. Кремль дал понять: списки с указанием конкретных фамилий организаторов должны быть предоставлены в ближайшее время. Аналитичка уже готова, предпосылкой посчитали локальный конфликт между коммерсантами.

В сквере на протест против стройки храма всю эту неделю собирались в основном обычные жители Екатеринбурга. Местные власти пытались найти организаторов, прямо предлагая им назвать себя и прийти на встречу с губернатором. Но пришедшие говорили, что организаторами они не являются, акция децентрализована, население выходит в сквер не по призыву некого лидера. Итоги встречи уже известны: общественница и администратор паблика «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина была вызвана на допрос. Ей вменяют п. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». После допроса ее отпустили, сейчас она находится не в Екатеринбурге, но в конце мая должна явиться в суд.

По данным источников агентства, Балтина интересна силовикам не просто как общественница – проверяют ее связи с корпорацией «Атомстройкомплекс», крупным девелопером в Екатеринбурге. Ее основатель – Валерий Ананьев, бизнесом также занимается его сын Виктор Ананьев. «Ананьевы поругались с РМК (эта одна из компаний, финансирующая строительство храма). У них был исключительно коммерческий спор, причем произошло это не сегодня. Но крупный бизнес решил спорить не в правовом поле, а через СМИ и общественников, заказывая компрометирующие материалы, устраивая акции, которые разрушить бизнес противника не могут, но по репутации бьют. Этакие «мелкие пакости». И когда в сквере установили забор, в «Атомстройкомплексе» решили воспользоваться ситуацией», – говорит источник. Дальнейшее уже известно: первую акцию в сквере устроила Алена Смышляева, родная сестра Балтиной. Сама Балтина ранее в интервью сайту 66.ru признавалась, что занималась совместными проектами с «Атомстройкомплексом», которые оплачивались.

По данным агентства, цели собрать на акции протеста тысячи людей никто не преследовал, планировалось устроить небольшой переполох, «пнуть» РМК и не более. Но коммерсанты не учли напряжения в обществе. Во-первых, тема строительства действительно обсуждалась горожанами, но власти соответствующую работу не провели, назревало недовольство тем, что «нас не спросили». Во-вторых, нарастало недовольство социальными проблемами, пенсионной реформой, мусорной реформой, законом об оскорблении власти. В ситуации такой «пороховой бочки» спровоцировать готовность людей выйти на несанкционированные митинги могло что угодно. Что и случилось.

Кроме Балтиной называются и другие фамилии. В самой корпорации сейчас обсуждается судьба двух сотрудников, Екатерины Спириной (директор по проектированию) и Никиты Харисова (креативный директор) – они могут иметь отношение к «креативу» с залезанием девушки на дерево. Тем более что «Атомстройкомплекс» уже подозревали в финансировании активистов, выступающих против храма. В первых числах апреля на сайте "Уралинформбюро" выходил материал с «официальным опровержением финансовой, идеологической или какой-либо иной поддержки общественных организаций и конкретных персон, выступающих против строительства храма в сквере у театра драмы» «Атомстройкомплекса». По нашим данным, Валерий Ананьев лично был не в курсе возможной договоренности корпорации и общественников, но его сын владел информацией.

«Кого в этой ситуации сделают крайним, предсказать сложно. Однако если это будет активистка Балтина, может вспыхнуть еще один конфликт. Если ее оштрафуют по 20.2, ничего страшного с точки зрения протестного движения не произойдет. Если санкции будут серьезнее, то ситуация может обостриться. Массы в Екатеринбурге не считают ее организатором, но могут объединиться по принципу «наших бьют». Очевидно, санкции в отношении корпорации, бизнеса волнений не вызовут», – считает источник.

Екатеринбург, Елена Иванова

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