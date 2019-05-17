«Город волен трактовать как угодно»: депутаты и избирком ждут решения Высокинского о форме опроса жителей

Городская дума и избирком Екатеринбурга пока не получали от мэра Александра Высокинского предложений о том, в какой форме будет проходить опрос жителей на тему застройки сквера у театра драмы.

Как рассказал РИА «Новый День» председатель городского избиркома Илья Захаров, есть несколько способов узнать мнение горожан: референдум, стандартный опрос, процедура которого прописана в уставе города, и интернет-голосование. «Город волен трактовать форму опроса как угодно. Пока с мэром мы не обсуждали варианты», – сообщил он.

Председатель городской думы Игорь Володин заявил, что депутаты ждут проекта решения от мэрии. «Я готов включиться в работу хоть сегодня. Но в аппарат думы еще не поступили документы, ни единого листочка. Поэтому рассматривать нечего пока. Когда поступит проект, его должны сначала оценить юристы думы, а потом депутаты будут решать: соглашаться или не соглашаться с предложением администрации. Сейчас я даже приблизительно не понимаю, как этот опрос будет проходить», – сообщил спикер «Новому Дню». Он добавил, что дума может собраться на внеочередное заседание, если срочно понадобится рассмотреть вопрос.

Добавим, что в Екатеринбурге процедура опроса жителей применяется, в основном, при переименовании улиц. Как прописано в уставе, порядок назначения и проведения опроса определяется городской думой. При этом депутаты могут возложить полномочия опросной комиссии избиркому. В частности, так было при проведении опросов граждан, когда мэрия предлагала переименовать улицы Толмачева и Технологическая. В обоих случаях горожане были против, и администрации пришлось оставить старые названия.

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