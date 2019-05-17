Полиция готовится к пятничному вечеру в сквере (ФОТО)

Сквер у театра драмы готовят к ночным пятничным гуляниям. По периметру площадки устанавливают ограждение – такое же, как и вчера. Правда, вчера было четыре КПП, были очереди – сегодня входов сделали шесть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице очень холодно и сыро, возможно поэтому пока в сквере людей практически нет.

Зато полицейских уже очень много. Стоят автобусы (для задержанных), три УАЗика, 2 машины ОМОНа, полицейские ПАЗики, а также автобус с надписью «Заказной». Кого на нем привезли, пока выяснить не удалось.

На сегодняшний вечер в сквере «заготовлено» несколько мероприятий – перфоманс «Мясо и Ряса. Храм еды», флеш-моб «Все снесем» (с куриными яйцами), акция «Требуем референдум». Прийти на последнюю призывают в «Фейсбуке», пока свое согласие дали 14 человек.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.05.19

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