Высокинский и горожане вместе заглянули за «забор святой Екатерины» (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский после встречи с активистами в мэрии предложил им и журналистам вместе прогуляться до сквера и посмотреть, что там происходит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала делегация обошла забор по периметру. Высокинский отметил, что стоящие на тротуаре биотуалеты очень сильно сужают проход, тут же позвонил начальнику городского управления благоустройства Тамаре Благодатковой и попросил передвинуть их на газон.

Завершив «круг почета», колонна остановилась у входа на стройплощадку. Прежде, чем провести людей внутрь, Высокинский подчеркнул: «Сейчас у этой территории статус стройплощадки. Здесь действуют определенные правила безопасности. По-хорошему, я не должен никого из вас сюда пускать. Но я вас проведу под свою личную ответственность. Поэтому прошу вести себя спокойно и без провокаций».

На территории за забором глава заметил: «А здесь газон целее, чем снаружи». Вообще говоря, это заявление выглядело довольно спорно: было видно, что по территории уже ездила строительная техника, где-то в землю впиталось машинное масло. На участке лежали короба для кабелей. Внутри периметра находились около 30 охранников и два бойца Росгвардии, мужчина и женщина. Деревья, за сохранность которых так опасаются горожане, пока целы. Мэр обещал, что в центре площадки будет установлена мачта, на которой повесят четыре веб-камеры – чтобы горожане могли в любой момент проконтролировать ситуацию.

Обойдя территорию, Высокинский и его спутники спокойно покинули ее. Мэр поблагодарил горожан за то, что они «спокойно вошли и спокойно вышли». Еще некоторое время он отвечал на вопросы присутствующих, после чего отправился обратно в мэрию. Напоследок он сказал, что сейчас с учетом предложения губернатора начинается новый большой этап работы, но раз сегодня уже удалось проговорить все вопросы и не поссориться, то он надеется, что формат рабочих встреч с группой активистов станет постоянным. Следующую встречу он предложил провести через две недели.

Затем съемочная группа «Нового Дня» опросила нескольких горожан – пора ли уже праздновать победу? В ответах людей пока полной уверенности не чувствовалось.

Как мэр с горожанами гулял по скверу – смотрите совсем скоро на нашем канале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 18.05.19

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