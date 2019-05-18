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Суббота, 18 мая 2019, 21:35 мск

Новости Екатеринбург

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«Христос велел любить ближнего, а не бить ему морду», – Дмитрий «Гоблин» Пучков о событиях в Екатеринбурге

Известный кинопереводчик, колумнист, видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков и его соратник, военный историк Клим Жуков, сегодня опубликовали почти часовой «разведопрос» на тему протестных акций в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы ролика, хоть и живут в Северной столице, оказались неплохо знакомы с историей вопроса. Жуков даже в курсе, что перед сквером построить храм предлагалось прямо на воде, а горожане шутили, что можно и под водой.

И Дмитрий Пучков, и Клим Жуков отметили, что неучет мнения жителей ближайших домов – большая ошибка, особенно из-за колокольного звона. Жуков, в близком окружении которого много глубоко религиозных людей, отметил, что «среднестатистический» православный бывает в церкви от силы на Пасху и Рождество, а звон колоколов каждое воскресенье ранним утром, как правило, людей не радует.

Он также подчеркнул, что «шаговая доступность» храма – это вовсе не то, к чему надо стремиться, если речь действительно о вере. «Храм «в шаговой доступности» – это, простите, уже не храм, это место отправления культовых нужд. Посещение храма – это вопрос не удобства, а спасения души», пояснил он. Оба собеседника полагают, что выбор места в данном случае обусловлен бизнес-интересами застройщика, а не благочестием.

Не обошлось и без обсуждения прошедших по всем каналам кадров с подростками, ритмично прыгающими под кричалку «Кто не скачет, тот за храм». Гоблин как бывший старший оперуполномоченный заявил, что любой, даже самый стихийный протест, в конце концов будет оседлан людьми, которые к изначальной проблеме не имеют никакого отношения, а цели у них могут быть самые недобрые. «Давать себя оседлать и на своих плечах приводить к власти всяких дегенератов – недопустимо», – подчеркнул он. В завершение ролика Гоблин, комментируя участие в событиях первого дня неких спортивного вида молодых людей, нравоучительно заметил: «Христос велел любить ближнего своего как самого себя, а не звать бойцов бить им морды».

Санкт-Петербург, Екатеринбург, служба информации

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