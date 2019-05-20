В екатеринбургской мэрии высадился десант из Госдумы

В эти минуты в здании мэрии начинается встреча депутатов гордумы с депутатами Государственной думы, посвященная сложившейся ситуации вокруг протестов против строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат ЕГД Константин Киселев, как будет развиваться обсуждение, пока непонятно, официально утвержденной повестки нет.

На встрече присутствуют коммунист Сергей Гаврилов – председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, члены этого комитета – единороссы Максим Иванов (Свердловская область) и Николай Земцов (Курская и Орловская области), а также депутаты ЕГД и Анатолий Шарапов, советник губернатора Евгения Куйвашева.

Екатеринбург, служба информации

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