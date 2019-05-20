Опрос или референдум? Гордума решит после встречи с застройщиком храма

Гордума Екатеринбурга примет решение о проведении референдума или опроса по строительству храма на Октябрьской площади после переговоров с застройщиком. Позицию представителей фонда Святой Екатерины депутаты готовы выслушать в пятницу, 24 мая. На встречу также будут приглашены руководители городской полиции и представители обеих сторон конфликта, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как сообщил председатель думы Игорь Володин, депутаты определятся с форматом опроса мнения жителей на следующей неделе. Сейчас в думе больше склоняются к проведению именно опроса, а не референдума.

«Даже если инициатором референдума выступит городская дума, а не жители, минимальный срок подготовки составит 50 дней. Кроме того, если явка будет ниже 50%, то референдум не состоится, а следующий по такой же теме можно проводить только через два года. Затраты на референдум составят 120-130 миллионов рублей, источник – городской бюджет. Процедура опроса значительно проще. Я бы предложил опросить 30% населения, то есть 250-300 тысяч человек. Для этого достаточно будет одного месяца. Затраты для бюджета будут совсем небольшие, потому что во время опроса работают волонтеры», – пояснил глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров.

В случае опроса сроки проведения, охват населения, порог явки и формулировку вопросов утверждает городская дума. При этом полномочия опросной комиссии могут быть возложены на избирком. Игорь Володин заявил, что опрос жителей можно провести по формату праймериз «Единой России» – то есть организовать участки для голосования. По предложению мэра Александра Высокинского, горожане будут приходить на участки с паспортом, и открыто голосовать. Для чистоты процесса предлагается делать это под видеонаблюдением. Правда, в мэрии так и не уточнили, в какую сумму тогда обойдется организация опроса жителей.

Илья Захаров отметил еще один момент: опрос жителей не имеет законодательных ограничений. То есть, депутаты могут без всяких последствий зазывать на участки избирателей своих округов. «Можно и автобусами подвозить?», – спросили журналисты. «Это не запрещено», – добавил руководитель избиркома.

Депутат Александр Караваев подчеркнул, что формулировка вопросов в листе для голосования будет зависеть от позиции застройщика храма.

«Никто еще не спросил мнения инвестора. Захочет ли он уходить с этой площадки и строить на другом месте? Если фонд святой Екатерины отказывается от проекта, встает другой вопрос – готовы ли жители своими силами строить храм, делать пожертвования?» – отметил депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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