«Спецавтобаза» поменяет подрядчика по вывозу мусора

ЕМУП «Спецавтобаза» ищет новых подрядчиков, которые будут вывозить мусор на полигоны. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. В отличие от предыдущих торгов, которые проводились в апреле прошлого года, будет не три крупных лота, а 13 – более мелких. Суммы варьируются от 133 млн до 3,1 млрд рублей. Контракты с нынешним подрядчиком – компанией «Транссервис» – истекают в июне этого года.

Напомним, что транспортная составляющая занимает самую большую долю в тарифе для Восточной зоны Свердловской области, которую обслуживает «Спецавтобаза». Ранее представители регоператора объясняли, что в государственный реестр попали лишь 12 лицензированных полигонов, куда можно вывозить мусор. При этом в Восточной зоне, согласно терсхеме, находится 34 муниципальных образования, поэтому в некоторых случаях расстояние между городом, откуда вывозят мусор, и полигоном достигает 100 км, и именно большое транспортное плечо повлияло на тарифную составляющую.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

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