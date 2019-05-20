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Понедельник, 20 мая 2019, 17:02 мск

Новости Екатеринбург

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В сквере у драмтеатра после сноса забора проведут субботник

Представители движения «За парки и скверы Екатеринбурга» отреагировали на решение застройщиков убрать забор из сквера у драмтеатра, где планировали построить храм святой Екатерины.

«Это огромное достижение Екатеринбурга и екатеринбуржцев. Мы бесконечно благодарны вам всем за поддержку! Но есть одна проблема: сквер все же пострадал от того, что в нем гуляло так много людей на прошедшей неделе, и поэтому нам снова нужна ваша помощь! В ближайшее время мы постараемся согласовать субботник на территории сквера. Будем восстанавливать газон и думать, что делать с дырами в земле от установки свай для забора», – сообщили представители движения. Дата субботника пока неизвестна. Напомним, что митрополит Кирилл попросил представителей Фонда святой Екатерины убрать забор, ставший символом раздора, из сквера.

Директор организации Александр Андреев сообщил, что просьба владыки будет удовлетворена. Правда, сколько времени уйдет на демонтаж, неизвестно. Он пояснил «Новому Дню», что вопрос о разборе стены обсуждается со строителями, так как его сваривали, это не быстрый процесс. В дальнейшем фонд планирует восстановить озеленение в сквере и подключить к этому процессу тех, кто протестовал против храма.

Екатеринбург, Елена Сычева

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