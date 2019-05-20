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Понедельник, 20 мая 2019, 18:52 мск

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В сквер у театра драмы приехали автопогрузчики (ФОТО)

В сквере у театра драмы за забором, который Фонд святой Екатерины обещал разобрать, начались работы по демонтажу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, на территорию за забором заехали три манипулятора, грузят помещение для охраны. По всей вероятности, сначала вывезут все, что было на территории – трубы, вагончики, – а уже после будут убирать забор.

Процесс этот не быстрый, так как перед основной разборкой надо снять накладки на стыках между секциями и отрезать сами секции, которые приварены к опорам. Кроме того, на некоторых участках спиливать надо еще и дополнительную арматуру, которую наварили у земли, под щитами.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Светлана Загороднева

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