Екатеринбургские депутаты утвердили ограничения по референдуму

Екатеринбургские депутаты только что внесли поправки в городской устав, уточнив процедуру проведения местного референдума. Глава избиркома Илья Захаров сегодня подчеркнул, что изменения в уставе никак не связаны с событиями в сквере на Октябрьской площади.

Как ранее отмечал Захаров, когда в гордуме решался вопрос о первой попытке референдума по вопросу о площадке для строительстве храма святой Екатерины, комиссия нашла правовые пробелы в муниципальных актах, которые необходимо закрыть. В частности, в уставе предлагается прописать срок выдачи регистрационного свидетельства инициативной группе (ранее этого не было), а также ввести ограничение на повторное проведение референдума по одной теме – не чаще, чем раз в два года.

Сейчас в городе решается вопрос, проводить или нет референдум по вопросу о месте строительства храма святой Екатерины. Горожане, собиравшиеся в сквере, требовали референдума, того же требовали те, кто приходил на встречу к главе города Александру Высокинскому. Однако накануне городские депутаты на встрече с парламентариями из Госдумы, говорили об опросе – и целесообразность его проведения некоторые ставили под сомнение.

Кроме того, сегодня на заседании депутаты утвердили в уставе должность руководителя аппарата администрации города. Константин Киселев предложил протокольно отметить, чтобы кандидатура чиновника перед назначением была представлена думе. Также депутаты сократили срок, который дается городским чиновникам для ответа на депутатский запрос, с 30 до 25 дней.

В итоге за поправки в устав проголосовали 29 депутатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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