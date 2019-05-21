В сквере у драмы начались работы по благоустройству (ФОТО)

В сквере на Октябрьской площади после демонтажа забора начались работы по благоустройству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь периметр площадки оцеплен обычной ограждающей лентой, за нее свободно проходят люди. Сейчас рабочие меняют плитку на тротуаре, а на территории сквера ближе к набережной идет восстановление асфальта. Из техники присутствует один бульдозер и несколько грузовых машин. По всей видимости, работы проводит Фонд святой Екатерины. На площадке сквера, что была за забором, сильно вытоптана трава и лежит свежевскопанная земля. Уцелевшие куски газона остались только на том месте, где раньше стояли строительные вагончики.

Стоит отметить, что гуляющих по скверу сегодня немного. Рядом с фонтаном общались между собой несколько активистов, но остальные горожане просто проходят мимо. Территорию сквера патрулируют двое полицейских.

Напомним, демонтаж забора в сквере начался вчера вечером, и сегодня металлические конструкции были полностью убраны. В городе обсуждается инициатива проведения опрос жителей по выбору места для строительства храма святой Екатерины. Главный вопрос для горожан сейчас – будет ли в списке этих мест рассматриваться многострадальный сквер.

Забор всё!

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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