Цуканов: в Екатеринбурге протестовали не против храма, а за сквер

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов только что на совещании с замруководителем администрации президента и губернаторами Уральского округа объяснил всем присутствующим, какую цель преследовали люди, собравшиеся всю последнюю неделю в сквере у театра драмы. Мы приводим его высказывание полностью.

«Сложно сказать, что это конфликт РПЦ и общества. Это вопрос о не в полной мере выполнении работы органами местного самоуправления. Я не слышал, чтобы выступали против собора. Выступали за сохранение сквера. Недостаточно было дискуссий, программ по обустройству парков и скверам. Это вопрос не дня, а десятилетий. Надо обратить внимание органам местного самоуправления не только в Екатеринбурге. Принимая решение о вырубке деревьев, организации стройплощадок, надо обращаться к мнению специалистов – архитекторы, урбанисты, общественные организации. Общественные слушания: если бы диалог был, я убежден, что не было бы таких вопросов. Сегодня плоскость конфликта выглядит как строительство храма, но в опросах не доминирует протест против собора. Тем более это к 300-летию. Люди выступали именно за сохранение сквера. Я прошу об этом говорить. И выводы делать, когда будете дальнейшие решения принимать, основываясь на этом факте. Это опасная ситуация. Речь не про Екатеринбург – там есть споры и разногласия. Просьба правильно оценивать риски. Я благодарю губернатора за принятые решения последние, правильно обозначена повестка, лучше сделать несколько шагов назад и обсудить с жителями Екатеринбурга. Органы местного самоуправления тоже должны сделать выводы, должно быть публичное обсуждение по судьбе сквера, привлекайте жителей. И проблем будет меньше. А всем остальным – делайте выводы», – заявил Цуканов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.19

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