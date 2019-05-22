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Среда, 22 мая 2019, 20:05 мск

Новости Екатеринбург

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Сквер: слова и музыка протеста (ВИДЕО)

В конфликте вокруг сквера у театра драмы в Екатеринбурге, где планировалось построить храм Святой Екатерины, возможно, поставлена точка. Эту площадку губернатор предложил исключить из списка возможных мест расположения собора.

Слова и музыка протеста

Такое решение было принято после недели массовых протестов горожан. С прошлого понедельника около стройплощадки собирались люди, выступавшие против вырубки сквера и постройки храма именно на этом месте. Огороженную забором площадку призвали охранять усиленные силы полиции и Росгвардии, привлекли ОМОН. Пика противостояние достигло в прошлую среду, 15 мая – тогда около сквера собралось несколько тысяч человек.

Люди требовали референдума, требовали сохранить сквер, построить храм в другом месте. Туда приходили компаниями и семьями, стояли до глубокой ночи – выкрикивали лозунги, общались и спорили, слушали музыку. Ну и атаковали забор – он стал настоящим артефактом минувшего противостояния. Ему уже посвятили и песни. Слова и музыка екатеринбургского протеста – в нашем видео.

Екатеринбург, Служба информации

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