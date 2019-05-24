Прокуроры нашли более 300 нарушений при проведении капремонта в Свердловской области

Прокуратура выявила более 300 нарушений законодательства при проведении работ по капитальному ремонту жилых домов в Свердловской области за прошлый год.

Самыми проблемными городами признаны Ивдель, Краснотурьинск, Михайловск, Дегтярск, Новая Ляля, а также городской поселок Дружинино. В этих муниципалитетах на объектах были нарушения сроков работ и некачественный ремонт, а также недостаточный строительный контроль за подрядными организациями.

На некачественный капремонт домов также жаловались жители Кировграда, Верхней Пышмы, Ирбита, Белоярского округа, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Карпинска. Претензии были связаны с неправильной укладкой шифера на крыше, гидроизоляции окон и стен. В Артемовском, Первоуральске, Невьянске, Сысерти и Серове управляющие компании предоставляли в городские администрации недостоверные сведения о техническом состоянии домов.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в адрес должностных лиц было внесено 154 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 84 лица, в суды общей юрисдикции направлено 24 иска о принудительном завершении капремонта. Благодаря вмешательству прокуроров, в 2018 году удалось добиться выполнения работ в 1885 домах из 1892 запланированных к ремонту. Еще в семи домах работы были перенесены на 2019 год по инициативе собственников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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