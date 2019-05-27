В гордуме Екатеринбурга сегодня к вечеру решат, кто войдет в рабочую группу по выбору места для храма

В гордуме Екатеринбурга сегодня в 16.00 состоится совещание председателей комиссий и руководителей фракций, где депутаты определят состав рабочей группы по вопросу строительства храма святой Екатерины. Об этом РИА «Новый День» сообщил спикер думы Игорь Володин.

По его словам, рабочая группа будет решать два глобальных вопроса: проводить в городе опрос жителей или референдум по выбору мест для строительства храма, и собственно список этих площадок.

«Нам нужно обсудить все с точки зрения архитектуры, экологии, юристов и принять правильное, грамотное решение. То есть, можно ли сделать на перспективу особо охраняемые зоны по всему городу (имеются в виду парки и скверы – прим. ред.). Но это возможно решить только по муниципальным землям», – отметил Володин.

Он добавил, что сейчас идет обсуждение вопроса с противниками застройки сквера, представителями епархии и фонда святой Екатерины. «Инвесторы говорят, что в принципе готовы строить храм в других местах. Но вопрос, на какой площадке. Как епархия скажет, подходит им новое место или нет», – сообщил спикер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.19

УГМК и РМК: мы ждем решения горожан, мэрии и Епархии о месте строительства собора. / На праймериз с участием Шипулина пришли менее 7% избирателей. / 27 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»