В рабочую группу по храму святой Екатерины войдут 18 человек, включая защитников сквера

В гордуме Екатеринбурга обсудили состав рабочей группы, которая должна разрешить конфликт вокруг строительства храма святой Екатерины. Как передает корреспондент «Нового Дня», в нее войдут семь депутатов (по одному от каждой думской комиссии, делегатов выберут они сами), два представителя екатеринбургской епархии, по одному от избирательной комиссии Екатеринбурга, администрации города, фонда святой Екатерины и архитектурного сообщества, а также пять защитников сквера у драмтеатра из числа представителей организации «За парки и скверы Екатеринбурга». Официальный список участников будет опубликован на сайте городской думы, он будет сформирован до 31 мая.

Приглашения потенциальным членам рабочей группы уже направлены, когда они откликнутся, депутаты ЕГД будут голосовать за состав.

Напомним, рабочей группе предстоит решить два глобальных вопроса: каким способом горожане будут выбирать места для строительства храма (референдум или опрос), и формирование списка этих площадок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.19

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