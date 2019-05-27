В мэрии рассказали о 48 площадках, которые предлагают горожане для строительства храма святой Екатерины

Администрация Екатеринбурга обнародовала перечень потенциальных площадок для строительства храма святой Екатерины. Список составлен из предложений, которые в мэрию присылают жители города. Напомним, что к сегодняшнему утру в ратушу поступило больше 8,2 тысячи заявок, а обработать успели пока только 3,8 тысячи. Сбор будет продолжаться до 30 мая включительно. После – сформируют шорт-лист, из которого горожанам и предстоит выбрать (правда, пока неясно, как – решение о референдуме или опросе еще не принято) оптимальное место.

Вот как выглядит полный перечень предложений горожан:

1. Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова

2. ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели»

3. Пустырь за Макаровским мостом

4. Площадь 1905 года

5. На Малом Конном полуострове

6. Территория завода Уралкабель на ул. Татищева

7. Заброшенная больница у КРК «Уралец» на 8 Марта

8. На месте снесенной телебашни

9. Площадь Труда 10.

На месте катка и парковки за башней «Исеть»

11. Площадь Обороны 12. Бывший Уральский приборостроительный завод

13. Напротив сквера, недостроенное здание

14. На территории завода ЖБИ

15. Метеогорка

16. В районе плотины на Уктусе

17. Район ЖБИ 18. «Храм на воде», бывшее расположение

19. Академический район 20. На Синих Камнях, по адресу – Хрустальная,49

21. Остров Баран

22. На месте недостроя на улице Бориса Ельцина

23. Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)

24. В сквере у драмтеатра

25. Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул.Кирова 65.

26. В акватории за Макаровским мостом

27. В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК «Динамо», в районе улицы Николая Никонова

28. Район Южного автовокзала

29. Зеленая роща

30. Радищева – Добролюбова

31. В районе улицы Агриппины Полежаевой

32. В районе улицы Походной – поймы реки Патрушиха

33. По улице Нагорной в Верх-Исетском районе

34. Химмаш 35. В районе улицы Татищева

36. Широкая речка перед ЖК «Мичуринский»

37. Вторчермет

38. Синие камни

39. Солнечный

40. Эльмаш

41. Вместо памятника Свердлову

42. Малышева, 53

43. Челюскинцев-Папанина

44. Крауля-Токарей

45. Ленина-Восточная-Малышева

46. Кольцовский тракт

47. Сортировка

48. ЭКСПО.

Екатеринбург, Елена Сычева

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