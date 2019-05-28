Уральская экзотика. Патриарх Кирилл прокомментировал протест против строительства храма

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался по поводу протестов против строительства православных церквей в России. Он не уточнил, о какой именно ситуации идет речь, однако, вероятнее всего, поводом для комментария стали акции против сооружения храма святой Екатерины в сквере у драматического театра в Екатеринбурге. По мнению предстоятеля РПЦ, это явление – редкость для России.

«Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли. Еще раз хочу сказать: храм никому не мешает», – приводит слова патриарха ТАСС. Он также уточнил, что «РПЦ приходится сталкиваться с ни чем не мотивированной злобой».

Напомним, с 13 мая в Екатеринбурге в сквере у драмтеатра начались протесты против строительства храма святой Екатерины – в тот день вокруг будущей стройплощадки появился забор. В первый же вечер его снесли митингующие, а после восстановили прибывшие на подмогу чоповцам спортсмены. В последующем строители поставили капитальный забор вместо легкой сетки, однако после серии протестных акций, часть из которых завершилась столкновениями с ОМОНом и Росгвардией, а также задержаниями, забор был демонтирован. Тогда к представителям Фонда святой Екатерины обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, попросивший убрать ограждение, ставшее символом раздора.

Сейчас власти Екатеринбурга принимают пожелания горожан об оптимальном, по мнению екатеринбуржцев, месте для строительства храма. Заявки можно отправлять через официальный портал мэрии до 30 мая. К настоящему моменту предложено 48 площадок. Из них будет составлен шорт-лист – выбирать будут члены рабочей группы, которая будет сформирована к концу недели. Затем горожане каким-то образом должны будут выбрать лучшее место из числа предложенных. При этом до сих пор неизвестно, войдет ли в шорт-лист сквер у драмтеатра. Губернатор Куйвашев, руководствуясь опросом ВЦИОМа, заявлял, что этого не произойдет, ему оппонируют мэр Екатеринбурга Высокинский и вице-губернатор Бидонько, которые настаивают на включении спорной площадки в перечень для голосования. Также неизвестно, как именно власти намерены выяснять решение горожан – с помощью муниципального референдума или же с помощью опроса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.19

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