Рейтинг мэра Екатеринбурга упал на фоне скандалов со строительством храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потерял несколько позиций в национальном рейтинге мэров. Он опустился с 19 на 25 строчку, но пока удерживается в первой группе руководителей городов, как следует из свежего отчета центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Эксперты отмечают, что на рейтинг Высокинского повлиял не только протест жителей против строительства храма в сквере, но и ряд предыдущих хозяйственных просчетов (плохая уборка снега и грязи, отмена популярных автобусных маршрутов) и провалившиеся мегапроекты – «Экспо-2020» в Екатеринбурге, высокоскоростная магистраль от Челябинска, канатная дорога между микрорайонами Ботаническим и Академическим.

«Весь его недолгий путь в этой должности (восемь месяцев) сопровождался недоразумениями и провалами. В результате симпатичный, разговорчивый, бурлящий новыми проектами «молодой технократ» быстро превратился в глазах многих в болтуна, неудачника, одержимого маниловщиной дилетанта.

Ко всему прочему, за это время вокруг мэра Екатеринбурга так и не сложилось команды. Особенно это касается блока, отвечающего за PR. Попытки мэра поработать в жанре «сам себе пиарщик» закончились плачевно. На этом фоне активное и конструктивное включение мэра (правда, после того, как скандал достиг президента Путина) в конфликт между сторонниками строительства храма и сторонниками сохранения сквера у драмтеатра способно выправить его пошатнувшийся имидж. Но мэр идет по тонкому льду. Пока идут «согласительные» процедуры, ему удается балансировать между группами активистов. Но рано или поздно вызреет конкретное решение, и оно может многим не понравиться. Будет ли к этому готов Высокинский – вопрос», – прокомментировал итоги исследования политолог Эдуард Коридоров.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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