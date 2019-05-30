Жители пока не узнают, какие заводы будут строить на их «мусорные» деньги

По двум из трех «мусорных» кластеров Свердловской области уже представлены инвестпрограммы, которые связаны со строительством новых полигонов и мусоросортировочных заводов. Однако пока общественность с ними ознакомиться не может – их представят уже только в виде готовых проектов.

Речь идет о Западной и Северной зонах, где обращением с твердыми коммунальными отходами занимаются фирмы «ТБО Экосервис» и «Рифей» (город Тюмень). При этом в тарифе первой не заложена инвестиционная составляющая, а у второй она есть, и немаленькая. До 1 июня 2019 года для северян действует тариф 835,97 рубля за кубометр мусора. Из них 378,85 рубля – это инвестиционная составляющая, которая пойдет на строительство завода в Краснотурьинске. Именно эта часть вызывает больше всего нареканий у местных жителей, которые возмущены, что их называют инвесторами, однако прибыль от работы завода получать будут другие люди. Как уже писал «Новый День», владельцем завода будет «Экотехсервис», связанный с «Рифеем». Планируется, что предприятие позднее перейдет по концессии местному бюджету.

«Мне стало интересно, а сколько средств компания «Рифей» собрала с населения с января по май в части составляющей тарифа «инвестиции» и главное куда эти средства потрачены? Напомню, инвестиционной программы у компании «Рифей» нет», – написал в своем фейсбуке депутат Госдумы РФ от Свердловской области Алексей Балыбердин, уточнив, что отправил в компанию запрос по этому поводу.

Отметим, что по Восточной зоне тоже определенности пока нет – ранее представители областных властей сообщали, что потенциальные инвесторы есть, но кто они, не раскрывается. Добавим, что, согласно планам федеральных чиновников, строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих мощностей, а также новых полигонов должно завершиться в ближайшие четыре года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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