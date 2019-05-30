Фонд святой Екатерины показал, как выглядели бы набережная и сквер, если бы там построили храм (ФОТО)

Фонд святой Екатерины решил показать, как выглядели бы набережная и сквер у драмтеатра в Екатеринбурге, если бы там построили храм.

Как сообщили «Новому Дню» в организации, на благоустройство и перезагрузку общественного пространства было заложено 1,2 млрд рублей. Там уточнили, что в последний раз работы по благоустройству набережной Исети проводились в 70-е годы прошлого века.

Что касается сквера, то ему обещали дополнительное озеленение, в том числе территории до Макаровского моста, а также высадку 100 деревьев возле самого храма святой Екатерины. Планировалась установка скамеек, детских площадок, скейтпарка, площадки для воркаута, открытой танцевальной площадки, а также монтаж электопроводки для подключения звукового оборудования.

Напомним, что 13 мая этого года вокруг сквера появился забор, территорию огородили, чтобы начать строительные работы. Но в тот же вечер начались стихийные протесты – в течение нескольких дней горожане выступали против сооружения культового учреждения и за сохранение сквера. В конечном счете, забор убрали – по просьбе митрополита Кирилла, а администрация Екатеринбурга объявила сбор мнений горожан об оптимальной площадке для строительства храма святой Екатерины. Он завершился сегодня.

Рабочая группа из числа депутатов Екатеринбургской городской думы, представителей организации «За парки и скверы», архитекторов, клириков, представителей фонда, и т.д., составит шорт-лист. После будет проведено голосование – референдум или опрос, это также должна решить рабочая группа. Войдет ли в перечень сквер у драмы, пока неизвестно. Свердловский губернатор Куйвашев выступил против этого, ссылаясь на опрос ВЦИОМа, а его зам Бидонько и мэр Екатеринбурга Высокинский настаивают на том, чтобы эта площадка попала в список.

Екатеринбург, служба информации

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