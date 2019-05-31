В мэрию Екатеринбурга поступило почти 10 тысяч предложений по строительству храма

В администрацию Екатеринбурга за 10 дней поступило 9 966 предложений горожан по площадке для строительства храма святой Екатерины.

Сбор заявок завершился вчера в 11:00, но анализ обращений еще продолжается. Напомним, мэрия должны подготовить шорт-лист площадок и представить его рабочей группе при ЕГД. Ранее городские власти сообщали, что вариантов больше 50.

Добавим, что сегодня в 11:00 в администрации началось заседание экспертного совета по выработке критериев оценки площадок для строительства собора. На заседание не пригласили СМИ и представителей общественности, однако чиновники обещают транслировать обсуждение в прямом эфире на сайте мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.05.19

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