Жители «уральской Рублевки» рискуют получить огромные счета за мусор – из-за разногласий с управляющими компаниями

Жители Сысерти рискуют получить огромные счета за обращение с твердыми коммунальными отходами. С начала года те из них, что живут не в частных, а в многоквартирных домах, не оплачивают услуги по вывозу и ликвидации мусора, потому что не могут прийти к компромиссу со своими управляющими компаниями о том, как заключить договоры с региональным оператором по обращению с ТКО. Как следствие, нет и квитанций. Как рассказали «Новому Дню» владельцы квартир в Сысерти, платежки на вывоз мусора не приходят практически никому из жителей многоквартирных домов.

Такая ситуация сложилась из-за того, что местные управляющие компании настаивают на том, чтобы жители проводили собрания собственников и переходили на прямые договоры со «Спецавтобазой» (регоператор в Восточном кластере Свердловской области), однако люди против, хотя такая возможность предусмотрена законом. У обеих сторон аргументация при этом довольно слабая. Коммунальщики указывают, что прямые договоры в ЖКХ Сысерти – это местная особенность. Жители не хотят брать на себя ответственность, т.к. в случае заключения прямых договоров счета им будет выставлять не управляющая компания, а «Энергосбыт+» в единой квитанции вместе со счетами на электроэнергию. В случае просрочек и неплатежей в том числе за мусор, люди рискуют остаться без света.

В администрации Сысерти в курсе. Там склоняются к тому, что в позиции управляющих компаний больше здравого смысла. Но это связано не «историческими особенностями», на которые ссылаются коммунальщики. «Большинство УК в небольших населенных пунктах, таких как Бобровский или Щелкун, находятся в предбанкротном состоянии, на их счета наложены аресты за долги по газу, теплу и так далее. У Бобровского, например, 30 млн за газ долгов, у Южного – 20 млн рублей долги, это их двухлетний объем выручки. И все деньги, которые идут на расчетный счет управляющей компании, безакцептно списываются приставами по решениям суда, т.е. если не будет прямого договора, «Спецавтобаза» не увидит денег, они по долгам будут уходить. Поэтому УК и предложили жителям вариант – не копить долги перед регоператором, а провести собрания жильцов и принять решения о переходе на прямой договор», – объяснил «Новому Дню» глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Собеседник агентства также отметил, что специалисты администрации будут работать над тем, чтобы управляющие компании и жители все же договорились о том, как собирать деньги за вывоз мусора. Но чем дольше не решается ситуация, тем выше будет сумма в квитанциях, когда их все же начнут выставлять.

В свою очередь, в пресс-службе «Спецавтобазы» сообщили «Новому Дню», что заявок от ряда управляющих компаний Сысерти пока не поступало. «Некоторые организации, занимающиеся обслуживанием жилфонда в Сысерти, до настоящего времени не предприняли каких-либо действий по заключению договора на оказание услуг по обращению с ТКО. Согласно положениям постановления правительства РФ № 1156, ФЗ № 89 и Жилищного кодекса РФ, регоператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО, образующихся в жилых помещениях в многоквартирных домах, с лицом, осуществляющим управление таким домом. Таким образом, некоторые управляющие компании не обеспечивают выполнение своих обязанностей, что приводит к нарушению прав и законных интересов неопределенного круга лиц. В этой связи ЕМУП «Спецавтобаза» уже обратилось в надзорные органы, чтобы побудить эти организации к заключению договоров и обеспечению прав граждан», – сообщили в пресс-службе регоператора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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