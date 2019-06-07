Екатеринбургские депутаты попросят РЭК снизить плату за вывоз мусора для многодетных семей

Депутаты гордумы Екатеринбурга подготовили проект обращения в Региональную энергетическую комиссию с просьбой ввести дополнительную льготу для многодетных семей при оплате за вывоз мусора. По мнению авторов инициативы, цена вопроса – около двух миллионов рублей прибыли регоператора, при этом бюджетных затрат не потребуется.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты предлагают изменить порядок исчисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас в Екатеринбурге действует тариф 146 рублей 12 копейки за одного человека. В документе отмечается, что многодетные семьи пользуются 30-процентной льготой на стоимость коммунальных услуг, однако, даже с учетом этого за каждого ребенка в семье, проживающей в многоквартирном доме, плата составит около 102 рублей ежемесячно. А в семье, проживающей в индивидуальном жилом доме, – около 125 рублей ежемесячно.

В связи с этим депутаты предлагают дополнить постановление РЭК положением, ограничивающим применение расчетной единицы «1 проживающий» в отношении многодетных семей. То есть многодетные будут платить только за 4 человек, несмотря на количество совместно проживающих.

Под письмом подписались коммунист Андрей Пирожков, «яблочник» Константин Киселев и единороссы Виктор Тестов и Елена Дерягина. «Это обращение стало результатом большого количества жалоб наших избирателей на завышенный мусорный тариф. Нас поддерживают очень многие депутаты, половина думы точно. В Екатеринбурге сейчас около 10 тысяч многодетных семей. Как мне кажется, это идеальный вариант помочь им, не тратя бюджетные деньги. Для регионального оператора выпадающие доходы составят около 2 миллионов рублей, что некритично. Но для семей, где больше трех детей, это будет существенная экономия. Мы советовались с юристами думы и профильными специалистами. Юридически такие изменения можно внести, нужна только политическая воля», – прокомментировал РИА «Новый День» Андрей Пирожков.

Добавим, проект обращения сначала будет вынесен на обсуждение комиссии по местному самоуправлению. Затем, в случае одобрения, будет рассмотрен на пленарном заседании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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