«Все спрашивают три этих номера, но у нас их нет»: Екатеринбург оставили без газет в поддержку Голунова

Жители Екатеринбурга сегодня пытаются найти последние выпуски газет «КоммерсантЪ», «Ведомости» и РБК с первой полосой в поддержку журналиста Ивана Голунова. В Москве и Санкт-Петербурге эти номера раскупили в первой половине дня, на «Авито» их уже продают по 15 тысяч рублей. Но на Урале этих номеров в реализации не было вообще.

Корреспондент РИА «Новый День» обошел семь газетных киосков в центре города. Ответы продавцов на вопрос о наличии газет оказались довольно схожими: «Откуда вы все идете, 20 человек уже спросило. Нет их», «Все спрашивают эти три номера, их нет. Бывает только «КоммерсантЪ», но не сегодня», «Вы уже десятый, наверное, нет газет». На почте России у нас спросили в ответ: «А почему все спрашивают, что случилось?". Сотрудница не знала о совместном заявлении изданий на первой полосе, но оказалась в курсе преследования Ивана Голунова. «Его же под домашний арест посадили? Вчера в новостях видела. Ну вообще. Жалко парня, просто ни за что», – высказалась женщина и подсказала, где в городе самый крупный киоск с газетами. Пока мы опрашивали продавцов, в очередь вставали молодые люди с вопросами, есть ли в продаже эти издания.

Однако их нет в городе. Как рассказал главный редактор «КоммерсантЪ-Екатеринбург» Николай Яблонский, по понедельникам «Ъ» выходит только в Москве. Газеты «РБК» и «Ведомости», судя по информации на сайтах, в Екатеринбурге не распространяются.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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